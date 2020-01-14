المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة: التوصل الى استنتاجات مهمة بشأن الضربة الجوية التي استهدفت سليماني والمهندس

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف ،اليوم الثلاثاء، عن توصل اللجنة المشكلة في التحقيق بشأن الضربة الجوية التي استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني الى استنتاجات مهمة.

وقال خلف في تصريح صحفي: إن “اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري وممثلين عن جميع الاجهزة الامنية وسلطة الطيران المدني والمراقبين الجويين ، لم تنه أعمالها حتى الآن”، مضيفاً أن اللجنة ستقوم بتسليم التقرير النهائي الى رئيس الوزراء”.

وأضاف أن ” اللجنة توصلت الى استنتاجات مهمة وستفتح منفذاً من منافذ التحقيقات المعمقة للجهات الاخرى ، وتم تكليف جهاز المخابرات والاستخبارات الداخلية “، لافتاً الى أن التحقيق ربما سيتخطى الحدود”.

المصدر: قناة الاتجاه