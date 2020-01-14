موسكو: قرار الثلاثية الأوروبية إطلاق آلية فض النزاع النووي مع ايران أمر محبط وقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 20:56

موسكو: قرار الثلاثية الأوروبية إطلاق آلية فض النزاع النووي مع ايران أمر محبط وقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد

منذ 10 mins 14 January، 2020
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