القوى الامنية ألقت القنابل المسيلة للدموع على المحتجين أمام مصرف لبنان الذين كانوا رشقوا عناصرها بالحجارة والمفرقعات (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2020 - 20:56

القوى الامنية ألقت القنابل المسيلة للدموع على المحتجين أمام مصرف لبنان الذين كانوا رشقوا عناصرها بالحجارة والمفرقعات (الوكالة الوطنية)

منذ 12 mins 14 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة