مصادر المنار: بالتزامن مع لقاء بري ـ باسيل، لقاء جمع الرئيس المكلّف مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل عنوانه الاسراع في تشكيل الحكومة والمساعدة في تذليل بعض العقبات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2020 - 20:56

مصادر المنار: بالتزامن مع لقاء بري ـ باسيل، لقاء جمع الرئيس المكلّف مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل عنوانه الاسراع في تشكيل الحكومة والمساعدة في تذليل بعض العقبات

منذ 41 mins 14 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة