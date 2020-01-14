مصادر المنار: الرئيس بري سيقود المساعي من أجل تقريب وجهات النظر سعيا لإنجاز التشكيل في أسرع وقت ممكن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 20:56

مصادر المنار: الرئيس بري سيقود المساعي من أجل تقريب وجهات النظر سعيا لإنجاز التشكيل في أسرع وقت ممكن

منذ 43 mins 14 January، 2020
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