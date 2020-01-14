مصادر المنار: اللقاء فتح مسارا إيجابيا جديدا في ملف التأليف يتمثّل بتغيير مبدئي في المعادلة السابقة التي كانت تقول نسهّل التأليف لكن لا نشارك ونعطي الثقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2020 - 20:56

مصادر المنار: اللقاء فتح مسارا إيجابيا جديدا في ملف التأليف يتمثّل بتغيير مبدئي في المعادلة السابقة التي كانت تقول نسهّل التأليف لكن لا نشارك ونعطي الثقة

منذ 43 mins 14 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة