مصادر المنار عن لقاء بري – باسيل: اللقاء كان ممتازا وأكثر من صريح وتم خلاله تنسيق الموقف حول تأليف الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 20:56

مصادر المنار عن لقاء بري – باسيل: اللقاء كان ممتازا وأكثر من صريح وتم خلاله تنسيق الموقف حول تأليف الحكومة

منذ 44 mins 14 January، 2020
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