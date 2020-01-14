مصادر المنار عن لقاء بري – باسيل: اللقاء كان ممتازا وأكثر من صريح وتم خلاله تنسيق الموقف حول تأليف الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 20:56
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محتجون يقطعون الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستقبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ويبحث معه آخر التطورات
مصادر مطّلعة للمنار: اللقاء كان ممتازًا وأكثر من صريح و تمّ خلاله تنسيق الموقف فيما يتعلّق بتأليف الحكومة
مصادر للمنار: لقاء جمع الرئيس المكلّف حسان دياب والحاج حسين الخليل عنوانه الاسراع في تشكيل الحكومة
باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: المطالبة بتصريف الاعمال لا تعني تعويما للحكومة المستقيلة ولا تؤخر الحكومة الجديدة
باسيل: على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الافصاح عن ارقام التحويلات المالية الى الخارج ونحن مستعدون للتعاون
الحريري بعد اجتماع كتلة المستقبل النيابية: لم أتوقف عن تصريف الأعمال منذ أن قدمت استقالتي والأساس تشكيل الحكومة
سعد الحريري: حكومة تصريف الأعمال لديها صلاحيات وأنا مع تعويم حكومة جديدة وليس حكومة استقالت بطلب من الشارع
جمعية المصارف: البيانات المتداولة عن تشكيل الحكومة والتلميح لإقفال المصارف لا أساس لها من الصحة
وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق: تم التوصل الى حل مؤقت لأزمة المستلزمات الطبية
الخارجية الايرانية: ايران ستواجه بحزم أي نقض للعهد في الاتفاق النووي
الخارجية الايرانية: الاطراف الاوروبية فشلت على مدى عام في اتخاذ اجراءات ملموسة للوفاق بالتزاماتها في الاتفاق النووي
وزير الخارجية الايراني: قرار الثلاثية الاوروبية إطلاق آلية فض النزاع النووي مع ايران امر محبط وقد يؤدي لمزيد من التصعيد
المتحدث باسم قوات الدعم السودانية: تقليص عدد الجنود السودانيين في اليمن من 5 آلاف الى 657 جنديا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
مصادر المنار عن لقاء بري – باسيل: اللقاء كان ممتازا وأكثر من صريح وتم خلاله تنسيق الموقف حول تأليف الحكومة
منذ 44 mins
14 January، 2020
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