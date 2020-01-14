اصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي في الخليل

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين الثلاثاء جراء اندلاع مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأكدت مصادر فلسطينية “إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان في بلدة بيت أمر شمال الخليل”.

وأوضحت المصادر انه “تم إسعاف بعض المصابين ميدانيا ونقل آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

ولفتت المصادر الى ان “مواجهات اندلعت في الخليل على نقاط التماس مع قوات الاحتلال خلال مسيرة مناهضة لسياسات الاحتلال القمعية والاستيطانية غير المشروعة”.

المصدر: فلسطين اليوم