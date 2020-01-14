جبران باسيل:كنا سنعلن اليوم موقفا متقدما لناحية تأكيدنا اننا لم نقدم يوما مطلبا خاصا الا تشكيل حكومة انقاذية واليوم حصلت تطورات تدفعنا لنحمل المسؤولية اكثر واكثر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 19:20

جبران باسيل:كنا سنعلن اليوم موقفا متقدما لناحية تأكيدنا اننا لم نقدم يوما مطلبا خاصا الا تشكيل حكومة انقاذية واليوم حصلت تطورات تدفعنا لنحمل المسؤولية اكثر واكثر

منذ 1 ساعة 14 January، 2020
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