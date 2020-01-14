“الناتو” والاردن: لمواصلة التعاون في مجال “مكافحة الإرهاب”

التقى الملك الاردني عبد الله الثاني الثلاثاء في بروكسل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، حيث أكدا حرصهما على “مواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأكد ستولتنبرغ أن “حلف شمال الأطلسي يعمل على تقوية كفاءات عمان في مجالات الأمن والدفاع وغيرها”، واضاف أن “عمان من أقرب الشركاء العالميين لحلف الناتو وأن التحالف والأردن متحدان في عملهما لمكافحة الإرهاب الدولي”.

وشدد ستولتنبرغ على “أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بالحرب ضد تنظيم داعش وذلك لضمان عدم عودة الجماعة الإرهابية”، على حد تعبيره.

المصدر: روسيا اليوم