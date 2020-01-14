جبران باسيل بعد اجتماع التكتل : المطالبة بتصريف الاعمال لا تعني تعويما للحكومة المستقيلة ولا تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 19:20

جبران باسيل بعد اجتماع التكتل : المطالبة بتصريف الاعمال لا تعني تعويما للحكومة المستقيلة ولا تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة

منذ 1 ساعة 14 January، 2020
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