السيد الصدر دعا لتظاهرة مليونية ضد الاحتلال الأمريكي في العراق

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية سلمية تندد بالاحتلال الأمريكي للعراق، وأكد أن “سيادة العراق تنتهك من قبل قوات غازية”.

وقال السيد الصدر الثلاثاء “سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية، فإلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد نصرها يفيء على العراق وأهله بالخير والبركات”، وتابع طهبوا يا جند الله وجند الوطن إلى مظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته”.

وأضاف السيد الصدر “أجمعوا أمركم ولا تتوانوا فعراقكم وحوزتكم تستصرخكم فلا تقصروا”، وتابع “أنا على يقين أنكم ستبرهنون للجميع بأنكم لن تركعوا للاستكبار العالمي بل لن نركع إلا لله”، واوضح “لنا بعد ذلك وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة”.

المصدر: روسيا اليوم