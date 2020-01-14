أمين عام حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي يدعو العراقيين إلى المشاركة بقوة في التظاهرة المليونية رافعين شعار “لا للتواجد الأميركي” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 17:44

أمين عام حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي يدعو العراقيين إلى المشاركة بقوة في التظاهرة المليونية رافعين شعار “لا للتواجد الأميركي”

منذ 14 mins 14 January، 2020
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