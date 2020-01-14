أمين عام حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي يدعو العراقيين إلى المشاركة بقوة في التظاهرة المليونية رافعين شعار “لا للتواجد الأميركي” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 17:44
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: أميركا تتحمل مسؤولية ايجاد الظروف التي أدت إلى كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية
الرئيس روحاني: الحكومة الإيرانية ستبذل كافة جهودها لتقصي الحقائق وكشف المسؤولين عن الحادثة ومحاسبتهم
الشيخ روحاني بعد لقائه رئيس الوزراء السوري: تعاون إيران وسوريا ينبغي أن يستمر حتى خروج القوات الأميركية من سوريا
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام إسماعيلي: توقيف عدد من الأشخاص على خلفية حادث سقوط الطائرة الأوكرانية
إسماعيلي: السفير البريطاني عنصر غير مرغوب فيه والقوانين الدولية تستدعي ابعاده من البلاد
بيان مشترك لفرنسا وبريطانيا وألمانيا: نرفض أن يكون لإيران الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
وزير خارجية الاتحاد الاوروبي: الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران أمر مهم أكثر من أي وقت مضى
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل في قصر بعبدا أعضاء السلك الدبلوماسي ومدراء المنظمات الدولية
الرئيس عون: نؤكد تمسكنا بحقنا باستثمار كافة حقولنا النفطية ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للإعتداء عليها
الرئيس عون: لا تزال أزمة النازحين تضغط على جميع الصعد في وقت لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
الحريري بعد اجتماع كتلة المستقبل النيابية: لم أتوقف عن تصريف الأعمال منذ أن قدمت استقالتي والأساس تشكيل الحكومة
سعد الحريري: حكومة تصريف الأعمال لديها صلاحيات وأنا مع تعويم حكومة جديدة وليس حكومة استقالت بطلب من الشارع
مصادر المنار: لقاء بري – باسيل في عين التينة تخلله بحث معمق في الأوضاع وفتح مساراً إيجابياً جديداً في ملف تأليف الحكومة
محتجون يقطعون الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السائدة
جمعية المصارف: البيانات المتداولة عن تشكيل الحكومة والتلميح لإقفال المصارف لا أساس لها من الصحة
المتحدث باسم الأمم المتحدة: لبنان استعاد كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفعه جزءاً من ديونه المستحقة
سانا: خروج عشرات المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي حلب وادلب عبر ممر الحاضر باتجاه المناطق الآمنة
التلفزيون السوري: الإرهابيون يستهدفون ممر الحاضر بالقذائف الصاروخية أثناء تواجد المدنيين الخارجين من مناطق سيطرتهم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا لن تتوانى عن تلقين حفتر درساً إذا واصل الهجوم على الحكومة والشعب في ليبيا
وزير الخارجية التركي: عدم توقيع حفتر على اتفاق وقف اطلاق النار يظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام
نانسي بيلوسي تجتمع مع أعضاء غالبيتها الديمقراطية تمهيداً لإحالة مادتي عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
أمين عام حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي يدعو العراقيين إلى المشاركة بقوة في التظاهرة المليونية رافعين شعار “لا للتواجد الأميركي”
منذ 14 mins
14 January، 2020
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