الخارجية الايرانية: الأطراف الأوروبية فشلت على مدى عام في اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 17:44

الخارجية الايرانية: الأطراف الأوروبية فشلت على مدى عام في اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي

منذ 18 mins 14 January، 2020
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