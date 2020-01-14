تجمع لعدد من المحتجين امام منزل دياب في تلة الخياط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2020 - 17:44

تجمع لعدد من المحتجين امام منزل دياب في تلة الخياط

منذ 20 mins 14 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة