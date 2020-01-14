مسؤول عسكري سوداني: تقليص عدد القوات السودانية في اليمن من 5000 إلى 657 جنديا (الاناضول) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 17:44

مسؤول عسكري سوداني: تقليص عدد القوات السودانية في اليمن من 5000 إلى 657 جنديا (الاناضول)

منذ 23 mins 14 January، 2020
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