#هادي_العامري يعلن تأييده للتظاهرة #المليونية التي دعا اليها السيد الصدر ضد الاحتلال (قناة الاتجاه) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 17:44

#هادي_العامري يعلن تأييده للتظاهرة #المليونية التي دعا اليها السيد الصدر ضد الاحتلال (قناة الاتجاه)

منذ 26 mins 14 January، 2020
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