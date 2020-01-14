فلسطين اليوم : إصابات بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز خلال مواجهات في منطقة الظهر ببلدة بيت أُمّر شمال الخليل بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 17:44

فلسطين اليوم : إصابات بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز خلال مواجهات في منطقة الظهر ببلدة بيت أُمّر شمال الخليل بالضفة الغربية

منذ 27 mins 14 January، 2020
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