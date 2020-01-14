خروج عشرات المدنيين السوريين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي حلب وإدلب (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 17:44

خروج عشرات المدنيين السوريين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي حلب وإدلب (سانا)

منذ 1 ساعة 14 January، 2020
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