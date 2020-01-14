الرئيس الايراني: التعاون بين ايران وسوريا وسائر الدول يجب ان يستمر حتى تحقيق النصر النهائي واجتثاث الارهابيين وخروج قوات الاحتلال الاجنبي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 16:08

الرئيس الايراني: التعاون بين ايران وسوريا وسائر الدول يجب ان يستمر حتى تحقيق النصر النهائي واجتثاث الارهابيين وخروج قوات الاحتلال الاجنبي

منذ 18 mins 14 January، 2020
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