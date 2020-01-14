التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #خلدة بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 16:08

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #خلدة بالاتجاهين

منذ 47 mins 14 January، 2020
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