اليمن: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في جبل العمود في #جيزان ( المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 16:08

اليمن: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في جبل العمود في #جيزان ( المسيرة)

منذ 1 ساعة 14 January، 2020
أخبار موقع المنار

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