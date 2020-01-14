القوى الأمنية تعمل على تحويل الطريق المؤدي الى خلدة في محيط المدينة الرياضية الى مسارب فرعية (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 14:28

القوى الأمنية تعمل على تحويل الطريق المؤدي الى خلدة في محيط المدينة الرياضية الى مسارب فرعية (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 44 mins 14 January، 2020
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