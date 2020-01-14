عون: تشكيل هذه الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين مما تطلب بعض الوقت وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 14:28
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: أميركا تتحمل مسؤولية ايجاد الظروف التي أدت إلى كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية
الرئيس روحاني: الحكومة الإيرانية ستبذل كافة جهودها لتقصي الحقائق وكشف المسؤولين عن الحادثة ومحاسبتهم
الرئيس روحاني: أي نتيجة يتم التوصل إليها بشأن حادث الطائرة سنقوم باطلاع الشعب عليها
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام إسماعيلي: توقيف عدد من الأشخاص على خلفية حادث سقوط الطائرة الأوكرانية
إسماعيلي: السفير البريطاني عنصر غير مرغوب فيه والقوانين الدولية تستدعي ابعاده من البلاد
القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم الموسوي: أجواء ايران اليوم أكثر أمناً من السابق لكافة الرحلات الجوية
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: استهدافنا لقاعدة عين الأسد كرس اقتدار ايران وتلقى الكيان الصهيوني رسائله
اللواء سلامي خلال استقباله رئيس الوزراء السوري: نقف إلى جانبكم حتى النهاية ولن نترك الساحة حتى دحر كل أعداء سوريا
رئيس الوزراء الكندي: ركاب الطائرة الأوكرانية كانوا اليوم أحياء لولا التوتر في المنطقة الناجم عن تحركات الولايات المتحدة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: جريمة اغتيال قاسم سليماني هي ذروة الأعمال الأميركية غير المشروعة
وزير خارجية الاتحاد الاوروبي: الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران أمر مهم أكثر من أي وقت مضى
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل في قصر بعبدا أعضاء السلك الدبلوماسي ومدراء المنظمات الدولية
الرئيس عون: المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الإقتصادية والمالية الضاغطة
الرئيس عون: نؤكد تمسكنا بحقنا باستثمار كافة حقولنا النفطية ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للإعتداء عليها
الرئيس عون: لا تزال أزمة النازحين تضغط على جميع الصعد في وقت لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل في عين التينة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل
محتجون يقطعون الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السائدة
جمعية المصارف: البيانات المتداولة عن تشكيل الحكومة والتلميح لإقفال المصارف لا أساس لها من الصحة
المتحدث باسم الأمم المتحدة: لبنان استعاد كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفعه جزءاً من ديونه المستحقة
سانا: خروج عشرات المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي حلب وادلب عبر ممر الحاضر باتجاه المناطق الآمنة
التلفزيون السوري: الإرهابيون يستهدفون ممر الحاضر بالقذائف الصاروخية أثناء تواجد المدنيين الخارجين من مناطق سيطرتهم
رويترز: رئيسا المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو في أول اتصال رسمي منذ سنوات
الخارجية الروسية: المشير خليفة حفتر غادر موسكو من دون توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا لن تتوانى عن تلقين حفتر درساً إذا واصل الهجوم على الحكومة والشعب في ليبيا
وزير الخارجية التركي: عدم توقيع حفتر على اتفاق وقف اطلاق النار يظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام
الرئيس الجزائري يعلن مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية إثر تلقيه دعوة من المستشارة الألمانية
نانسي بيلوسي تجتمع مع أعضاء غالبيتها الديمقراطية تمهيداً لإحالة مادتي عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
عون: تشكيل هذه الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين مما تطلب بعض الوقت وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة
منذ 55 mins
14 January، 2020
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