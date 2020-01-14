عون: تشكيل هذه الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين مما تطلب بعض الوقت وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 14:28

عون: تشكيل هذه الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين مما تطلب بعض الوقت وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة

منذ 55 mins 14 January، 2020
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