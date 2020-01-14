الرئيس عون: ولادة الحكومة كانت منتظرة خلال الاسبوع الماضي ولكن بعض العراقيل حال دون ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 14:28

الرئيس عون: ولادة الحكومة كانت منتظرة خلال الاسبوع الماضي ولكن بعض العراقيل حال دون ذلك

منذ 58 mins 14 January، 2020
أخبار موقع المنار

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