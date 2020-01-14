هل تناول الطعام نفسه كل يوم يساعدك على إنقاص الوزن؟

إنقاص الوزن يكون فى الغالب من خلال اتباع نظام حمية غذائية أو دايت، لكن هل سمعت أنه يمكنك إنقاص وزنك من خلال تناول نفس الطعام كل يوم.. هذا ما أكدته الدراسات والأبحاث العلمية التى يمكن أن تساعدك أيضًا في إنقاص وزنك إذا كنت تحاول التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفقاً لما ذكره موقع “تايمز أوف إنديا”.

وهذا النظام الغذائى يعتمد على تناول نفس الطعام فى الإفطار والعشاء والغداء كل يوم وأصبح اتجاهًا حديثاً بين أنظمة الدايت والحميات الغذائية فى العالم.

ووفقاً للخبراء، قد يبدو من الممل تناول نفس الطعام كل يوم، ولكن هذه الطريقة هى الأفضل لفقدان وزنك، فعندما تأكل نفس الطعام كل يوم، يؤدي ذلك إلى انخفاض استجابة الجسم للمحفزات وهى الطعام، وهذا بدوره يمكن أن يكون أداة للتخلص من السمنة.

وأظهرت الأبحاث أن التنوع فى النظام الغذائى يرتبط بزيادة الدهون وزيادة وزن الجسم، وهذا صحيح بالتأكيد بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة بدلاً من واحدة فقط.

أيضاً، تُظهر الأبحاث أن الأذواق والقوام المختلف للطعام يمكن أن يشجع على الإفراط في تناول الطعام، فعندما يُعطي الناس خيارات محدودة لتناول الطعام، فإنهم يميلون إلى تناول كميات أقل.

أيضاً، إذا كنت تتناول نفس الوجبات كل يوم، فلن تحتاج في الواقع إلى الكثير من التخطيط، فعندما تكون الخيارات محدودة، فمن السهل عليك الانتباه إلى إشارات جسمك ومعرفة متى تكون ممتلئًا وتشعر بالشبع، لأن عدم الفهم عندما تكون ممتلئًا وتتناول الطعام الزائد هو أحد أسباب زيادة الوزن.

سلبيات تناول نفس الطعام يومياً

تناول نفس الطعام كل يوم قد يقلل من استهلاكك للأطعمة، مما قد يؤدي إلى بطء عملية الأيض، أو التمثيل الغذائى وهو أمر غير جيد على المدى الطويل.

على الرغم من أن تناول نفس الوجبة الصحية كل يوم يساعد على إنقاص وزنك، لكنه جيد فقط عند اتباعه لفترة قصيرة، فإذا كنت ترغب في اتباع النظام الغذائي على المدى الطويل، استشر أخصائي التغذية قبل القيام بذلك.

المصدر: اليوم السابع