اجتماع رسمي سوري روسي تركي مشترك في موسكو

عُقد اجتماع ثلاثي سوري روسي تركي مشترك في موسكو طالبت فيه سوريا الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.

وفي اول لقاء علني والذي حضره من الجانب السوري رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ومن الجانب التركي رئيس جهاز المخابرات حقان فيدان أكد الجانب السوري على ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب-اللاذقية وحلب-حماة.

المصدر: قناة المنار