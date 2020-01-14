قطع طرقات في عدد من المناطق والجيش يعمل على فتحها

عمد محتجون الى قطع الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الاوضاع مما تسبب بزحمة سير عند التقاطعات الرئيسية. وأفادت غرفة التحكم المروري عن فتح السيرِ على جسرِ الكولا باتجاهِ بيروتَ بعدَ قَطعِها لفترةٍ وجيزةٍ من قِبَلِ محتجين.

وفي مِنطقةِ الحازميةِ- فرن الشباك ادى قطعُ عددٍ من المحتجينَ اوتوستراد الحازمية – بيروت بالاطاراتِ المشتعلة، الى زَحمةٍ سيرٍ خانقة في المحلة.

وافادَ مراسل المنار في الشَمال اَنَ محتجينَ اقدموا صباحَ اليوم على قطعِ طرقاتٍ رئيسيةٍ وفرعيةٍ في العديدِ من مناطقِ طرابلس، كما اُفيدَ عن زحمةِ سيرٍ في صيدا ناتجةٍ عن استمرارِ قطعِ دوار ايليا وتحويل السير باتجاه شرقي صيدا بعدَ مواجهاتٍ ليلَ امسِ مع الجيش ادت الى سقوطِ اصاباتٍ بِحَسَبِ الوكالة الوطنية للاعلام.

المصدر: قناة المنار