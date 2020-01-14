الرئيس روحاني: سنواصل جهودنا لكشف ملابسات حادث سقوط الطائرة الاوكرانية

اعتبر الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني ان”هناك خطأ بشري لا يغتفر وراء تحطم الطائرة الاوكرانية”، وأضاف” ليس بإمكان الشعب الايراني ان يتحمل مأساة سقوط الطائرة الاوكرانية وسنواصل جهودنا لكشف ملابسات الحادث”.

وفي كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال مراسم تكريم النماذج الوطنية في القطاع الزراعي، عزى الرئيس روحاني، الشعب الايراني بمناسبة الاحداث المحزنة التي وقعت خلال الايام الاخيرة والمتمثلة باستشهاد القائد الشجاع والمضحي في ساحة الامن للبلاد والمنطقة القائد الفريق قاسم سليماني ومصرع عدد من المواطنين في كرمان بسبب الزحام والتدافع خلال مراسم تشييع الشهيد سليماني والحادث المفجع لسقوط الطائرة الاوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا.

واضاف”انني ومنذ احتملت ان يكون حادث سقوط الطائرة غير طبيعي بذلت الكثير من الجهود لخفض فترة التحقيق وان نعلم بدقة كيف سقطت الطائرة”.

وتابع الرئيس روحاني، “لقد جرى تعاون جيد من جانب القوات المسحلة التي كانت سبيلنا الوحيد للوصول الى الحقيقة وفور اطلاعي على وقوع خطا مؤلم جدا ولا يغتفر اوعزت الى المسؤولين بان يعلنوا ذلك للشعب على الفور”.

وقال إن”حادثة سقوط الطائرة كانت مرة جدا واليمة للغاية، وحتى لو كانت الحادثة بسبب عطل فني فانها كانت وستكون مؤلمة ولكن حينما يتضح بان الخطأ البشري كان السبب فان حزن الشعب سيكون مضاعفا”.

وعزى الرئيس الايراني بعائلات الضحايا من ايران والدول الاخرى واضاف اعدكم بان الحكومة ستتابع القضية بكل قواها وامكانياتها لانها قضية مهمة جدا ويتوجب على السلطة القضائية تشكيل محكمة خاصة برئاسة قاض رفيع المستوى وتضم العشرات من الخبراء، فالعالم كله سينظر الى محكمتنا هذه.

واوصى الرئيس روحاني اعضاء الحكومة بمتابعة قضايا ومشاكل عوائل الضحايا قائلا: كما اطلب من الشعب مواساة هذه الاسر ومشاطرتها العزاء.

وقال إن” اعلان القوات المسلحة بصراحة عن الخطأ الذي ارتكبته والاعتذار للشعب يعتبر خطوة اولى جيدة تم اتخاذها في هذا السياق ويتوجب اتخاذ الخطوات اللاحقة ايضا”.

واضاف”من الصحيح ان اميركا هي السبب الرئيس وراء كل هذه الاحداث وهي التي ادت الى وقوع مثل هذه الاحداث ، ولكن هذا السبب لا يعد مبررا لعدم متابعة الحادثة من جميع ابعادها”.

المصدر: ارنا