وزير الخارجية الروسي: جريمة اغتيال قاسم سليماني هي ذروة الاعمال الاميركية غير المشروعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 11:08

وزير الخارجية الروسي: جريمة اغتيال قاسم سليماني هي ذروة الاعمال الاميركية غير المشروعة

منذ 2 ساعة 14 January، 2020
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