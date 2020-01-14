وزير الخارجية الروسي: جريمة اغتيال قاسم سليماني هي ذروة الاعمال الاميركية غير المشروعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 11:08
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: أميركا تتحمل مسؤولية ايجاد الظروف التي أدت إلى كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية
الرئيس روحاني: الحكومة الإيرانية ستبذل كافة جهودها لتقصي الحقائق وكشف المسؤولين عن الحادثة ومحاسبتهم
الرئيس روحاني: أي نتيجة يتم التوصل إليها بشأن حادث الطائرة سنقوم باطلاع الشعب عليها
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: استهدافنا لقاعدة عين الأسد كرس اقتدار ايران وتلقى الكيان الصهيوني رسائله
اللواء سلامي خلال استقباله رئيس الوزراء السوري: نقف إلى جانبكم حتى النهاية ولن نترك الساحة حتى دحر كل أعداء سوريا
القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم الموسوي: أجواء ايران اليوم أكثر أمناً من السابق لكافة الرحلات الجوية
رئيس الوزراء الكندي: ركاب الطائرة الأوكرانية لكانوا اليوم أحياء لولا التوتر في المنطقة الناجم عن تحركات الولايات المتحدة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: جريمة اغتيال قاسم سليماني هي ذروة الأعمال الأميركية غير المشروعة
وزير الدفاع السوري يزور نظيره الايراني في طهران ويقدم أعلى وسام شرف عسكري سوري إلى عائلة الشهيد سليماني
رويترز: رئيسا المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو في أول اتصال رسمي منذ سنوات
الخارجية الروسية: المشير خليفة حفتر غادر موسكو من دون توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
وزير الخارجية الروسي: جريمة اغتيال قاسم سليماني هي ذروة الاعمال الاميركية غير المشروعة
منذ 2 ساعة
14 January، 2020
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الخارجية الروسية: حفتر غادر موسكو بدون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
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