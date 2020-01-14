الرئيس روحاني: على الشعب الايراني والرأي العام العالمي أن يعلموا بأن هذه الحادثة لن تتكرر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 11:08

الرئيس روحاني: على الشعب الايراني والرأي العام العالمي أن يعلموا بأن هذه الحادثة لن تتكرر

منذ 2 ساعة 14 January، 2020
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