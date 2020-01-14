الرئيس روحاني: أميركا تتحمل مسؤولية ايجاد الظروف التي أدت الى كارثة الطائرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2020 - 09:24
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قناة CNN الأميركية تعرض مشاهد إضافية لحجم الدمار داخل قاعدة عين الأسد في الأنبار جراء الضربة الإيرانية
ضابط دنماركي في ما يسمى التحالف الدولي يكشف حجم الخوف الذي اعتراهم أثناء الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد
الضابط الدنماركي: حكومتنا أجلت نحو 134 جندياً من العراق إلى الكويت بعد الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: استهدافنا لقاعدة عين الأسد كرس اقتدار ايران وتلقى الكيان الصهيوني رسائله
اللواء سلامي خلال استقباله رئيس الوزراء السوري: نقف إلى جانبكم حتى النهاية ولن نترك الساحة حتى دحر كل أعداء سوريا
القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم الموسوي: أجواء ايران اليوم أكثر أمناً من السابق لكافة الرحلات الجوية
رئيس مجلس النواب اللبناني: الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وضع شروطا لنفسه لم تكن مطلوبة منه مما صعب عليه العملية
الرئيس بري: 50 % من أسباب الازمة الاقتصادية سياسية وأنا مع السير بحكومة بأسرع وقت ممكن وكتلتنا ستصوت لها
إعلام العدو: الاسرائيليون ليسوا جاهزين لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الحروب والدخول في مواجهة عسكرية مع إيران
إعلام العدو: ايران قادرة على العمل ضد "اسرائيل" كما فعلت ضد القاعدة الأميركية في العراق
وزير الدفاع السوري يزور نظيره الايراني في طهران ويقدم أعلى وسام شرف عسكري سوري إلى عائلة الشهيد سليماني
الجانب السوري أكد ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب وفتح طرق حلب - اللاذقية وحلب – حماة
رويترز: رئيسا المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو في أول اتصال رسمي منذ سنوات
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الرئيس روحاني: أميركا تتحمل مسؤولية ايجاد الظروف التي أدت الى كارثة الطائرة
منذ 7 mins
14 January، 2020
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الرئيس روحاني: أتعهد بمواصلة تقصي الحقائق وكشف المسؤولين عن حادث الطائرة
الرئيس روحاني: على الشعب الايراني والرأي العام العالمي أن يعلموا بأن هذه الحادثة لن تتكرر
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