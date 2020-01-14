حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يحقق رقما قياسيا بأكثر 110 مليارات دولار

أعلنت الجمارك الصينية أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ في عام 2019 أكثر من 110 مليارات دولار.

ويعد التبادل التجاري بين البلدين أعلى بنسبة 3.4 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2018.

وبحسب البيانات التي صدرت عن إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، نمت الصادرات الصينية إلى روسيا في عام 2019 بنسبة 3.6 بالمئة، لتصل إلى 49.7 مليار دولار .

في حين نمت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 61.05 مليار دولار.

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، 11 نوفمبر / تشرين الثاني، أن بلاده والصين تنسقان خطة عمل لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليار دولار حتى عام 2024.

وقال أوشاكوف في إحاطة إعلامية: “الصين هي أكبر شريك اقتصادي لروسيا، في عام 2018 ازداد التبادل التجاري بـ24.5% ووصل إلى مستوى قياسي وهو 108 مليارات دولار”.

وأضاف: “يجري تنسيق خطة عمل للوصول إلى مؤشر 200 مليار حتى عام 2024”.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، أعلن خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الروسية، دميتري مدفيديف، في بطرسبورغ بأيلول/سبتمبر، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين الصين وروسيا إلى 200 مليار دولار .