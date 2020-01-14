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January 14 2020 - 07:34

ضبط شبكة دولية للاتجار بالأعضاء داخل دولة عربية

منذ 40 mins 14 January، 2020
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس سيدة فلسطينية و7 آخرين بتهمة تشكيل عصابة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط الشبكة المكونة من 8 أفراد، وتعمل على تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة “كلى” خلافا للقانون.
وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.
يذكر أن مصر أصدرت قانونا ينظم التبرع بالأعضاء البشرية، يشترط أن يكون المتبرع من بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة “ثبوت الموت يقينيا”، حيث لا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا.

المصدر: سبوتنيك

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