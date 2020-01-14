ماكرون: الانسحاب الأمريكي من إفريقيا سيكون نبأ سيئا

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن أمله في إقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتخلي عن فكرة تقليص الوجود العسكري للولايات المتحدة في إفريقيا.

وقال ماكرون أثناء لقاء جمعه، في مدينة بو، جنوب فرنسا بزعماء مجموعة دول الساحل الخمس (النيجر، مالي، موريتانيا، بوركينا فاسو، تشاد): “إذا قرر الأمريكيون مغادرة إفريقيا، سيكون ذلك نبأ سيئا” بالنسبة لفرنسا ودول الساحل التي تتلقى قواتها دعما لوجستيا واستخباريا، إضافة إلى استخدام هذه القوات طائرات مسيرة أمريكية.

وفي تعليقه على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خفض عدد قواتها في منطقة الساحل، أكد ماكرون أنه يأمل في “إقناع الرئيس ترامب بأن الحرب على الإرهاب تدور في هذه المنطقة أيضا وأن الملف الليبي لا يمكن فصله عن الأوضاع في الساحل ومنطقة بحيرة تشاد”.

المصدر: وكالات