الكرملين: بوتين يطلع ميركل على سير مفاوضات موسكو حول ليبيا

أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على سير مفاوضات موسكو حول وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وميركل بحثا، خلال اتصال هاتفي أجري بينهما مساء الاثنين بمبادرة من الجانب الألماني، عملية التحضير لمؤتمر دولي في برلين حول تسوية الأزمة الليبية.

كما ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي أطلع المستشارة الألمانية على اجتماع موسكو بمشاركة طرفي النزاع الليبي والذي انعقد الاثنين.

واستضافت موسكو، اليوم، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا، قائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، من جهة، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من جهة أخرى.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب انتهاء المحادثات، أنها تركزت على النظر في مشروع وثيقة تحدد شروط وقف إطلاق النار في ليبيا، مبينا أن السراج والمشري وقعا مسودة الاتفاق، بينما طلب حفتر وصالح وقتا إضافيا لدراستها حتى صباح الثلاثاء.

المصدر: وكالات