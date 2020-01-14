الدفاع الروسية: خروج ألف شخص من أراضي سيطرة المسلحين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج نحو ألف شخص من أراضي سيطرة المسلحين في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، عن طريق 3 معابر افتتحت، اليوم الاثنين.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء الاثنين: “خرج بشكل عام خلال اليوم المنتهي عبر معبر الحاضر في محافظة حلب 464 شخصا و26 سيارة وآلية زراعية، بينما انسحب عن طريق معبر الهبيط في محافظة حماة 519 شخصا و33 سيارة وآلية زراعية، فيما لم تجر عملية خروج من معبر أبو الضهور في محافظة إدلب”.

وأعلن مركز حميميم، في وقت سابق من اليوم، عن فتح هذه المعابر الـ 3 اعتبارا من الساعة 12:00 “لتنظيم خروج المدنيين إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية”.

وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد ورود “بلاغات متعددة من قبل المواطنين السوريين من أراضي سيطرة التشكيلات المسلحة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، بطلب إعادتهم إلى بيوتهم الواقعة في الأراضي التي تم تحريرها من المسلحين”.

المصدر: وكالات