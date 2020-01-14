رويترز: رئيسا المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو الاثنين في أول اتصال رسمي منذ سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2020 - 03:40

رويترز: رئيسا المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو الاثنين في أول اتصال رسمي منذ سنوات

منذ 2 ساعة 14 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة