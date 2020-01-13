حمدان دعا الجميع للتعاون في الخطوات التي تؤمن الاستقرار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 23:14

حمدان دعا الجميع للتعاون في الخطوات التي تؤمن الاستقرار

منذ 8 mins 13 January، 2020
العميد حمدان
لبنان

دعا امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميع الأطياف السياسية والحراك الشعبي الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية ودعم الخطوات التي تؤمن الاستقرار والأمن على امتداد الوطن اللبناني والتي يقوم بها الجيش وكافة القوى الأمنية.

اضاف ان فرض الأمن لا يتحقق بتاتاً بالتراضي ولا ينتظر القرارات الوزارية الجماعية المعطّلة للعمل الجدي سواء في الأمن أو في إدارة شؤون البلاد وهذا ما يؤكده بالقول والفعل العماد جوزيف عون بغية احباط كل المحاولات الداخلية والخارجية الهادفة الى زعزعة الأمن القومي اللبناني من قبل أيّة جهة كانت.

المصدر: موقع المنار

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