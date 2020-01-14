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January 14 2020 - 01:34

وليد المعلم في العاصمة العمانية مسقط لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس

منذ 2 ساعة 13 January، 2020
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عربي وإقليمي - عمان

وصل ممثل الرئيس السوري بشار الأسد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وليد المعلم، إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم التعازي بوفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد.

ويلتقي المعلم، يوم الثلاثاء، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد للتعزية بالسلطان الراحل.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، يوم الجمعة 10 كانون الثاني/يناير 2020، عن عمر ناهز 79 عاما، وحكم السلطنة منذ توليه السلطة عام 1970، خلفا لأبيه.

وأعلنت السلطات تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس عمان.

المصدر: وكالات

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