ارسلان جال في جرد عاليه: قدمنا لعون ودياب أسماء مرموقة لتمثيل الطائفة الدرزية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 23:14

ارسلان جال في جرد عاليه: قدمنا لعون ودياب أسماء مرموقة لتمثيل الطائفة الدرزية

منذ 38 mins 13 January، 2020
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لبنان

جال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، بعد ظهر اليوم الاثنين، في منطقة الجرد عاليه، وقدم واجب التعزية لعائلات عبد الخالق، شيا، الحلبي وفياض في بلدتي مجدلبعنا وبدغان. وقد رافق أرسلان في الجولة مدير الداخلية في الحزب لواء جابر، رئيس دائرة الجرد نبيه الأحمدية وأعضاء هيئة الدائرة ورؤساء الوحدات الحزبية.

وخلال الجولة أكد أرسلان ردا على سؤال حول تشكيل الحكومة العتيدة قائلا: “نحن بدورنا سمينا لفخامة الرئيس العماد ميشال عون ولدولة الرئيس حسان دياب مرشحين لتمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة، وجميعهم أسماء مرموقة وتملك سيرا ذاتية مميزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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