كيفية تقديم شكوى حول الأسعار..

يمكن لكل مواطن تقديم شكوى عند تعرضه لأية محاولة غش أو تلاعب في الأسعار وذلك للحفاظ على الأمن الاقتصادي . ومن جهتها تهتم مديرية حماية المستهلك بمتابعة هذه الشكاوى وذلك بالتحقق من مضمونها وصحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تقديم الشكوى عبر الخط الساخن 1739

او البريد الالكتروني Info@economy.gov.lb

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واليوم أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنها “تواصل القيام بزيارات كشف لضبط المخالفات والحد من تفلت الاسعار ومحاولات الغش. وقد طالت هذه الزيارات في الاسبوع الماضي 676 زيارة لمحال تجارية تم التدقيق خلالها بكل ما يتعلق بالسلامة الغذائية واسعار وأوزان السلع، نتج عنها تنظيم 65 محضر ضبط بحق المخالفين للقوانين والأنظمة النافذة”.

وأشارت الى أن “هذه الزيارات شملت 43 فرنا سطر على اثرها 23 محضر ضبط للأفران التي تلاعبت بوزن ربطة الخبز. كما جرى تنظيم 5 محاضر ضبط بمخالفات للقرارات والتعاميم لأصحاب المولدات الكهربائية، وأحيل 7 محاضر ضبط أمام القضاء المختص. مع الإشارة إلى أن الشكاوى المقدمة من المستهلكين على الخط الساخن للوزارة 1739 او البريد الالكتروني بلغت 86 شكوى”.

المصدر: وزارة الاقتصاد