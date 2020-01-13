اشكال بين المحتجين والجيش في ساحة ايليا في صيدا على خلفية قطع الطريق ووقوع اصابة نتيجة التدافع (الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 13 2020 - 20:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
قناة CNN الأميركية تعرض مشاهد إضافية لحجم الدمار داخل قاعدة عين الأسد في الأنبار جراء الضربة الإيرانية
ضابط دنماركي في ما يسمى التحالف الدولي يكشف حجم الخوف الذي اعتراهم أثناء الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد
الضابط الدنماركي: حكومتنا أجلت نحو 134 جندياً من العراق إلى الكويت بعد الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد
الناطق بإسم الحكومة الإيرانية: نحذر الحكومة البريطانية بتجنب التدخل بأي أمر يخص شؤوننا الداخلية
الحكومة الإيرانية: الأمن ألقى القبض على السفير البريطاني وأفرج عنه بعد 15 دقيقة من كشف هويته وتصرفه لم يكن مهنياً
الحكومة البريطانية: اعتقال إيران لسفيرنا في طهران انتهاك غير مقبول لإتفاق فيينا ويجب التحقيق به وضمان عدم تكرار الحادثة
وزارة الخارجية الصينية: تعاون بكين الاقتصادي مع طهران يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهك مصالح الدول الأخرى
قائد شرطة طهران ينفي أن تكون قوات الأمن والشرطة قد أطلقت النار على المتظاهرين: قوى الأمن تحرس أمن المواطنين
وفد سوري رفيع المستوى يرأسه رئيس الوزراء عماد خميس يجري مباحثاث في طهران مع المسؤولين الإيرانيين
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال لقائه خميس: نهب نفط سوريا ينتهي بإنسحاب أميركا من المنطقة
عماد خميس: يجب أن نسعى جاهدين إلى تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات بين سوريا وايران
رئيس مجلس النواب اللبناني: الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وضع شروطا لنفسه لم تكن مطلوبة منه مما صعب عليه العملية
الرئيس بري: 50 % من أسباب الازمة الاقتصادية سياسية وأنا مع السير بحكومة بأسرع وقت ممكن وكتلتنا ستصوت لها
إعلام العدو: الاسرائيليون ليسوا جاهزين لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الحروب والدخول في مواجهة عسكرية مع إيران
إعلام العدو: ايران قادرة على العمل ضد "اسرائيل" كما فعلت ضد القاعدة الأميركية في العراق
وزير الدفاع السوري يزور نظيره الايراني في طهران ويقدم أعلى وسام شرف عسكري سوري إلى عائلة الشهيد سليماني
التلفزيون السوري: اجتماع ثلاثي سوري روسي تركي في موسكو طالب فيه الجانب السوري بالالتزام الكامل بسيادة سورية واستقلالها
الجانب السوري أكد ضرورة تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب وفتح طرق حلب - اللاذقية وحلب – حماة
خروج عشرات المدنيين من مناطق انتشار المجموعات المسلحة في ادلب عبر ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي
الملك الأردني: بالنسبة لصفقة القرن الأمر لا يزال في المنطقة الرمادية لأننا لم نعرف محتوى الخطة حتى الآن
وزير الخارجية الألماني في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني في عمان: جنودنا سيبقون في العراق حتى تعطينا الحكومة إجابة نهائية
وزير الخارجية الاردني: علينا التفكير بمصلحة العراق بالحفاظ على تماسك التحالف ونقف جانب بغداد في عملية إعادة الاستقرار
لافروف يعلن عن تقدم في محادثات موسكو حول وقف اطلاق النار في ليبيا لكن حفتر طلب وقتاً لإتخاذ قرار الموافقة على القرار
وزير الخارجية التركي: فائز السراج وافق على اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا وننتظر توقيع حفتر وبرلمان طبرق
الحكومة الألمانية تعلن عن مؤتمر يضم طرفي النزاع في ليبيا والدول الفاعلة فيه سيعقد في برلين في كانون الثاني/يناير المقبل
الرئيس التركي: نأمل أن يتم التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا وعازمون على المشاركة في مؤتمر برلين
رئيس الوزراء الإيطالي: الاتفاق التركي الروسي أوصلنا إلى التهدئة في ليبيا ونريد الوصول إلى نتيجة وحل دائم
الرئيس الروسي يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الهندي المواضيع الدولية الراهنة بما في ذلك الوضع في الخليج وليبيا
وسائل إعلام إيطالية: وزارة الدفاع تقوم بصياغة مرسوم جديد يمكن أن يزيد تواجدها العسكري في ليبيا
الرئيس التونسي: ملتزمون بمواصلة لعب دور إيجابي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بما يحقق الاستقرار
القضاء الباكستاني يلغي حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق برويز مشرف ويقول إن المحكمة الخاصة التي أدانته غير دستورية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
اشكال بين المحتجين والجيش في ساحة ايليا في صيدا على خلفية قطع الطريق ووقوع اصابة نتيجة التدافع (الوطنية)
منذ 32 mins
13 January، 2020
التعليقات
ذات صلة
كيفية تقديم شكوى حول الأسعار..
تجمع لعدد من المحتجين عند جسر الرينغ تمهيدا لاقفال الطريق
لقاء سوري روسي تركي: سورية تطالب تركيا بالالتزام بسيادتها والانسحاب الفوري
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}