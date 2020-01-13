اشكال بين المحتجين والجيش في ساحة ايليا في صيدا على خلفية قطع الطريق ووقوع اصابة نتيجة التدافع (الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 20:42

اشكال بين المحتجين والجيش في ساحة ايليا في صيدا على خلفية قطع الطريق ووقوع اصابة نتيجة التدافع (الوطنية)

منذ 32 mins 13 January، 2020
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