لبنان يسدد ما يتوجب عليه للأمم المتحدة بعد تعليق حقه في التصويت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 20:42

لبنان يسدد ما يتوجب عليه للأمم المتحدة بعد تعليق حقه في التصويت

منذ 1 ساعة 13 January، 2020
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