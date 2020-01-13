وصول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 20:42

وصول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

منذ 2 ساعة 13 January، 2020
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