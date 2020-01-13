حركة حق البحرينية:الوجود العسكري الأميركي غير شرعي وسياسات ترامب أحدثت موجة عداء ضد الجنود الأميركيين

قال عبد الغني الخنجر ممثل حركة الحريات والديمقراطية (حق) المعارضة في البحرين أن الوجود العسكري الأمريكي في البحرين يفتقد لأي مشروعية وهو وجود غير مرحب به” ، مشيرا الى ان القوات الأمريكية المتواجدة في البحرين لا تتمتع بأي شرعية قانونية وذلك لأن وجودها مبني على معاهدات ابرمت مع السلطة بعيداً عن أي تشريع قانوني وهي معاهدات سرية ابرمت في الظلام وسببت المعاناة لشعب البحرين طيلة عقود بدعمها النظام الوحشي الدكتاتوري.

ولفت الى ان “السلطة في البحرين فاقدة للشرعية الشعبية والنظام هو نظام دكتاتوري لا يوجد للشعب فيه أي دور أو مشاركة في صناعة القرارت والتشريعات وخصوصاً الحساسة منها، كما لا يوجد للشعب تمثيل حقيقي في البرلمان الصوري وعليه فالقواعد العسكرية الأجنبية مثل القاعدة الأميركية (الأسطول الخامس) وكذلك القاعدة البريطانية هي قواعد وجدت بشكل غير مشروع وبعيد عن إرادة الشعب الحرة”.

واعتبر الخنجران “العداء للولايات المتحدة الأمريكية بات غير مسبوق وذلك يرجع لسياسات ترمب الخرقاء وبات الجنود الأمريكيون غير مرحب بهم من قبل شعوب المنطقة”.

ولفت الى ان ترمب يتبجح محاولاً خداع العالم وكأنه يريد أن يقول بأنه مع تظاهرات الشعوب فإين هو ترامب عن النظام في البحرين والسعودية الذين يمارسون القمع وتكتظ سجونهم بآلاف النشطاء والمعتقلين السياسيين؟

المصدر: موقع المنار