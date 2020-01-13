مكتب بستاني: الموعد النهائي لطلبات تراخيص النفط الثانية الى 30 نيسان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2020 - 17:56

مكتب بستاني: الموعد النهائي لطلبات تراخيص النفط الثانية الى 30 نيسان

منذ 43 mins 13 January، 2020
ندى البستاني1111
لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني خوري البيان التالي: “نظرا لتلقي وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول طلبات من شركات بترول عالمية لتأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية، لإفساح المجال لهذه الشركات لاستكمال تحضيراتها الإدارية والتقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط، تمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية من 2020/1/31 الى 2020/4/30 ضمناً.

اما في ما يتعلق بالبدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 4، ومنعاً لأي التباس، فإننا ما زلنا في انتظار وصول الباخرة Tungsten Explorer التابعة لشركة Vantage Drilling الملتزمة بالتوجه الى لبنان بعد الانتهاء من عملها في الخارج وفقاً للعقد الموقع بين الشركة المالكة وشركة توتال، علما ان كل الاجراءات التحضيرية باتت جاهزة لاستقبالها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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