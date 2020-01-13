دعوات صهيونية للتعامل بجدية عالية مع مواقف السيد نصر الله

تركتِ المواقفُ التي اطلقَها الامينُ العامُّ لحزبِ الله حولَ مَسارِ المواجهةِ مع الجانبِ الاميركي صدىً كبيراً في كِيانِ الاحتلال ، ودعت اوساطُ العدوِ الى التعاملِ مع هذهِ المواقفِ بمنتهى الجِدِية.

تفاعلت الاوساط الصهيونية باهتمام بالغ مع مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واعتبرت أنَّ على تل ابيب ان تتعامل بمنتهى الجدية والحذر مع الرسائل التي وجهها، وخلصت الى انَّ ما حصل في الهجوم الصاروخي الايراني ضد القواعد الاميركية في العراق سيتكرر على نطاق أوسع ضد كيان الاحتلال، وان طهران ستستخدم امكانيات أخطر واكثر دقة وتطوراً.

المحلل الصهيوني للشؤون العربية ايهود يعري قال:”بالنسبة لاسرائيل فقد قال نصر الل إنَّ كل من قال إنَّ العالم سيكون أفضل من دون سليماني فقد أخطأ، فالعالم اليوم بات مختلفاً، وهو يوجه الرسائل الى اسرائيل عندما يشير في كلامه الذي يجب أن نأخذه بجدية كبيرة، بأنَّه في المرة المقبلة عندما يضطر الايرانيون للرد على اسرائيل فإنَّ ايران قادرة على ان تفعل مثلما فعلت ضد القاعدة الاميركية”.

فيما اعتبر المحلل السياسي الصهيوني موآف فاردي ان “حسن نصر الله وضع يده في داخل الصدام الاميركي – الايراني وقال إنَّ الهجوم على القواعد في العراق هو البداية فقط”.

من جهته قال مراسل صهيوني للشؤون الخارجية يوآف زهافي ” اجل لقد قال ذلك ووجَّه تهديداً لاسرائيل وقال انتبهوا فأنتم تحت انظارنا ولا تتدخلوا فيما يحصل”.

من جانب آخر، أكد الخبراء الصهاينة أنَّ تل ابيب كانت ترصد الشهيد قاسم سليماني منذ أعوام عديدة وكانت تخشى من در فعل ايراني عنيف ضدها في حال استهدافه.

واعتبر المختص الصهيوني بشؤون الاستخبارات رونين برغمان ان”اسرائيل جمعت من العام ألفين و أحد عشر معلومات عن قاسم سليماني بغية استهدافه لكن ذلك لم ينفَّذ بسبب الاعتقاد بأن استهدافه سيؤدي الى مهاجمتنا من قبل ايران، فقد دفعنا ثمنا غاليا في السابق اثر اغتيال الامين العام السابق لحزب الله عباس الموسوي”.

مذيع في القناة 13 الصهيونية قال:”ليس لنا مصلحة بأن يعلم الايرانيون اننا على صلة باغتيال سليماني، وآمل ان يكون ذلك تسريب مرتبط بالانتخابات لدينا، لان هذا الامر سيعرض اسرائيل للخطر”.

محللون صهاينة علقوا على ما نشرته وسائل اعلام اميركية بأن اسرائيل كانت على علم وعلى صلة بتقديم معلومات استخبارية للاميركيين حول الشهيد سليماني قبل اغتياله، بأن ذلك سيترك تداعيات عميقة ضد الكيان العبري ويجعله ضمن دائرة الاستهداف الايراني.

المصدر: قناة المنار