ربيعي: حضور السفير البريطاني في تجمع غير قانوني يتعارض مع مهامه الدبلوماسية

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي أن “حضور السفير البريطاني بطهران في تجمع غير قانوني يتعارض مع مهامه الدبلوماسية كسفير لدولة أجنبية”. وفي مؤتمره الصحفي الاثنين، قال ربيعي، في معرض رده على مشاركة السفير البريطاني روبرت ماكير في تجمع غير قانوني بطهران، إن “الوجود غير العادي للسفير البريطاني يتعارض مع واجبات السفير وتم إطلاقه من قبل قوى الأمن الداخلي بمجرد تحديد هويته، ونطالب بريطانيا بالامتناع عن التدخل في شؤوننا الداخلية”.

وحول رفض الدول الأعضاء في الاتفاق النووي دعوة واشنطن للانسحاب منه، اعتبر ربيعي رفض الطلب الأميركي خطوة الى الأمام. وفيما يخص خطة اميركا المبنية على التفاوض مع ايران، قال ربيعي إن “ايران لم تنسحب من التفاوض مع مجموعة 5+1 ، إنهم يبعثون لنا برسائل للتفاوض معهم (الاميركان)، لا توجد أي ثقة في ترامب، وتصورهم هو أنه كلما زاد الضغط علينا، كان بإمكانهم تمرير سياساتهم”.

وفيما يتعلق بالتقارير التي ذكرت أن قطر ستقدم 3 مليارات دولار لايران لدفع تعويضات كارثة الطائرة الاوكرانية، قال ربيعي “أساس هذا الكلام غير منطقي وغير واقعي، شكرتنا قطر على مساعدتها خلال المقاطعة، هذا ليس واجب دولة قطر ولا يتماشى مع العرف الدولي، قطر تريد أن تكون علاقاتها معنا قوية”.

المصدر: فارس