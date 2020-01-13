الشيخ الخطيب :المواجهة اليوم باتت على مستوى التحدي المباشر مع الإسرائيلي والأميركي

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب أن” المواجهة اليوم باتت على مستوى التحدي المباشر مع العدو الإسرائيلي ومع من خلفه من الغرب الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية”، وأضاف سماحته :” لقد عرف الأمريكي أن بقاءه في العراق سيكون صعباً وأن المقاومة العراقية بعد أن أنهت المواجهة مع الإرهابيين داعش والقاعدة، وبعدها سيأتي دور الأمريكيين في العراق ولذلك حاولوا الإنتقام والاستباق بقتل المهندس وسليماني”، وتابع سماحته إن” ضرب قاعدة عين الأسد ليس بالأمر السهل على الإطلاق على الأمريكيين”، كما حييا الشيخ الخطيب إيران والشعب الإيراني الذي أثبت جدارته بأن يتحمل مسؤولية الدفاع عن أبناء هذه المنطقة ومساعدة أبناء هذه المنطقة”.

الخطيب وخلال كلمة له في حفل تأبيني في حسينية بلدة لبايا قال :” إن المقاومة التي تنتقدونها والسلاح الذي تنتقدونه هو الذي حقق للبنان الأمن والكرامة وللعب اللبناني العزة والتحرر ومنع العدو الإسرائيلي وسلاح العدو الإسرائيلي من العدوان على لبنان في كل يوم أن ينتهك سيادة لبنان وكرامة اللبنانيين، لكن أنتم المسؤولون الذين رسمتم للبنان سياساته الإقتصادية وعلاقاته الخارجية ماذا فعلتم بلبنان، أنتم الذين أوصلتم لبنان والشعب اللبناني إلى الهاوية، اليوم تريدون قلب الطاولة وتحميل المقاومة وقوى المقاومة مسؤولية تدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي للبنانيين، فأي فجور هو هذا الفجور، إن الذي كان جديرا بهزيمة الإسرائيليين وبتحرير لبنان وبالتحدي للأمريكيين وللإسرائيليين وللغرب هو الجدير بأن يحرر لبنان من هذه السياسات التي أسقطت لبنان إقتصاديا ومعنويا في أعين كل العالم، فهم يريدون أن يحملون المقاومة سيئاتهم”.

الخطيب أسف :”لعدم أخذ المسؤولين في لبنان الوضع الراهن بجدية ومسؤولية أمام الوضع الذي الإقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اللبنانييون اليوم وأمام المشاكل التي يعاني منها المواطنون في التعامل مع البنوك المودعون الذين أمنوا البنوك على أموالهم، هذا الوضع الإقتصادي الذي ينذر بالكثير من المشكلات في المستقبل الأمنية والإقتصادية والإجتماعية، فهذا يستدعي لمن لديهم الإحساس بالمسؤولية أن يبادروا خلال القيام بتأليف الحكومة أو على الأقل حكومة تصريف العمال التي لا نراها موجودة فأين هي، وعلى الأقل فليبدوا تحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني أنهم يريدون مساعدته وحل المشاكل التي يقع فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام